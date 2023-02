La Val di Non unita si mobilita per aiutare l’Ucraina

Pubblicità

La Val di Non è di nuovo pronta a tendere una mano all’Ucraina.

Dopo la grande adesione alla prima raccolta beni di prima necessità, che ha visto ben 280 bancali e 8 tir partire dalla valle per dirigersi verso est, il prossimo weekend la popolazione nonesa è chiamata ancora a fare la propria parte.

In questi mesi la situazione per il popolo ucraino si è aggravata a causa della mancanza di corrente elettrica e gas, stavolta l’emergenza da affrontare è quindi legata principalmente al freddo.

Così nelle giornate di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 febbraio verranno raccolti materiali utili a contrastare le rigide temperature invernali. In ogni Comune saranno divulgati orari e punti di raccolta dedicati, in base alla disponibilità dei vigili del fuoco.

Si raccoglieranno prodotti alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, farina, minestre liofilizzate in busta, tonno, carne in scatola, legumi, tè in bustine, caffè solubile, olio, sale e zucchero) ma anche attrezzature varie e abbigliamento per uomo, donna e bambino come thermos, pile e maglioni, calzini caldi, giacche e tute invernali, sacchi a pelo, biancheria termica, coperte, lenzuola singole, traverse impermeabili e assorbenti, pannoloni per adulti, generatori, candele, torce, batterie e prolunghe elettriche, borse dell’acqua calda, scaldamani.

L’iniziativa è organizzata dalla varie amministrazioni comunali in collaborazione con l’associazione culturale degli ucraini in Trentino Rasom (associazione ufficiale dell’ambasciata ucraina a Milano) e con il fondamentale supporto dei pompieri e di tante associazioni.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, è avvenuto un incontro tra i sindaci nonesi, il referente della proposta in Val di Non e assessore di Ville d’Anaunia Giuliano Ghezzi e la rappresentante dell’associazione Rasom Stefania Shmits.

È stata anche l’occasione per fare il punto della situazione e per ringraziare la popolazione nonesa.