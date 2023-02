Furto in negozio a Trento nord, arrestata 45 enne rumena

Pubblicità

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, ieri sera, hanno arrestato una donna di 45 anni, cittadina rumena, già nota alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi poiché ricercata per furto.

Nell’occasione, in particolare, i militari, nell’ambito della quotidiana e costante attività di controllo del territorio, sono stati allertati tramite chiamata al numero unico di emergenza “112” in merito a una persona che aveva cercato di rubare dei capi di vestiario, il cui valore ammontava ad alcune centinaia di euro, presso un noto esercizio commerciale di Trento nord, non riuscendovi in quanto tempestivamente bloccata dagli addetti alla vigilanza.

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno avuto modo di identificare la donna: è stato così che i militari hanno dunque scoperto che la stessa era ricercata, in quanto destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bergamo nel 2021, dovendo scontare la pena di 4 mesi di reclusione proprio per aver commesso reati della medesima indole. L’arrestata, denunciata anche per il tentato furto per il quale si è intervenuti, è stata condotta presso il carcere di Trento ove sconterà la sua pena.

