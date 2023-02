Approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025 dell’ammnistrazione provinciale

Pubblicità

Pubblicità



Un unico documento che integra e semplifica gli strumenti di programmazione dell’amministrazione provinciale. E’ questo il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023 – 2025, approvato dalla Giunta provinciale su proposta del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Attraverso questo documento – che ha ancora natura sperimentale – si andrà a convogliare progressivamente in un unico atto una pluralità di piani e programmi presenti nell’ordinamento provinciale, promuovendo una forte semplificazione e garantendo il raccordo tra pianificazione strategica e obiettivi operativi, analisi del rischio, politiche sul capitale umano e politiche organizzative.

“La Provincia autonoma di Trento – afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – anche nell’ambito della programmazione integrata si è subito fatta trovare pronta ad accogliere le sfide più recenti (il PIAO è stato introdotto a livello nazionale poi recepito a livello provinciale), al fine di introdurre uno strumento di semplificazione degli atti di programmazione esistenti.

Il processo sperimentale così attuato consentirà di affinare, nei prossimi cicli di programmazione, le parti più innovative del metodo integrato. Un’ulteriore spinta per il futuro riguarderà l’estensione del metodo in modo sempre più diffuso all’interno dell’amministrazione e la sua valorizzazione in un’ottica di miglioramento continuo e rendicontazione alla collettività”.

Il documento sarà consultabile alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Provincia (www.provincia.tn.it).

Il P.I.A.O. é uno strumento che reca con sé due tipi di vantaggi: da un lato razionalizzare via via gli strumenti di programmazione della PAT e, a questo riguardo, sono assorbiti fin da subito nel nuovo strumento il programma di gestione, il piano dei fabbisogni del personale e il piano anticorruzione. Dall’altro, rendere facilmente comprensibili al cittadino le politiche che la Giunta provinciale intende promuovere, il valore che queste creano per la collettività e come opera la struttura amministrativa provinciale per attuarle.

Pubblicità Pubblicità



L’edizione 2023 del P.I.A.O. estrapola 14 politiche fra quelle definite dalla Giunta provinciale con il Documento di economia e finanza provinciale e la relativa Nota di aggiornamento, ritenute di particolare rilevanza per il territorio, fermo restando che l’impegno attuativo riguarderà evidentemente tutte le politiche provinciali, contenute nei 2 documenti di programmazione.

Per ciascun obiettivo, sono individuati i fattori abilitanti all’ottenimento degli obiettivi, fra i quali il capitale umano, la semplificazione e la trasformazione digitale. A tal fine sono stati utilizzati anche i lavori di reingegnerizzazione dei processi messi in atto nei progetti Novelty – introdotto in Provincia in collaborazione con l’Università degli studi di Trento – e 1000 esperti per l’attuazione del PNRR. Il tutto nella logica di creare valore pubblico in relazione a ciò che fa l’Amministrazione.

Ogni sezione del P.I.A.O. si compone di una parte generale e di una parte funzionale, quest’ultima rappresentata anche attraverso infografiche per rendere maggiormente intellegibile per il cittadino il nesso esistente tra valore pubblico che si intende creare con le varie politiche e l’attività messa in campo dalla pubblica amministrazione per ottenere tale impatto.

A supporto di un adeguato approccio per la definizione del P.I.A.O., l’Amministrazione ha promosso un percorso formativo e un supporto specialistico che ha visto il pieno coinvolgimento delle strutture provinciali – a partire dalla dirigenza – valorizzando anche le correlazioni orizzontali.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"