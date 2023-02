Tragico scontro tra un camion e una macchina, morta una persona

Pubblicità

Tragico scontro tra un camion e una macchina in panne sulla corsia sud della MeBo tra Gargazzone e Nalles.

Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, una persona non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduta.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e i lavori di ripristino della sede stradale – in intervento con Vigili del Fuoco Gargazzone, Bolzano, Croce Bianca, Elisoccorso e Forze dell’Ordine.