Oggi la visita del sindaco a Villazzano

Al parcheggio di salita dei Molini, Ianeselli ha ammirato la galleria d’arte a cielo aperto con i grandi murales sul tema dell’acqua. Tra i motori del sobborgo, l’associazione Tre Fontane che distribuisce viveri a 90 famiglie in difficoltà.

A breve il cortile della scuola materna di via Molini, alle prese con il problema delle due sedi, sarà collegato al nuovo giardino appena sistemato con piante e aiuole.

Mattinata fitta di appuntamenti per il sindaco Franco Ianeselli, che ha visitato la Circoscrizione di Villazzano. Ad accoglierlo, la presidente Alessia Tarter, il consigliere circoscrizionale Matteo Ranzi, Fabio Caprioli e Filippo Bornino dell’associazione Baobab.

La prima tappa è stata al parcheggio di salita dei Molini, trasformato in una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto grazie alla collaborazione tra scuole, associazione Baobab, cooperativa Arianna, Circoscrizione, esercizi commerciali. “L’idea era quella di dare colore alla zona e di farlo in modo partecipato, coinvolgendo la comunità”, ha spiegato la presidente Tarter.

Tema dei grandi murales, l’acqua, rappresentata in tanti modi diversi: dal pescatore cinese con il cormorano a una donna con balenottera, dai draghi marini a un imponente cervo. A dipingere le pareti un tempo grigie del parcheggio sono stati alcuni artisti professionisti, ma si deve ai ragazzi delle scuole la preparazione degli spunti poi reinterpretati dai writers.

Seconda tappa della visita la vicina scuola materna, dove Ianeselli ha ascoltato l’idea che i bambini si sono fatti del sindaco: il sindaco è un “cavaliere”, è un “mestiere”, “abita in un castello”, “taglia la legna”, “parla con il microfono nei cartoni animati”… Con la presidente Rita Zanetti e alcuni componenti del comitato di gestione è stata affrontata l’annosa questione dell’unificazione delle due sedi di via dei Molini, che attualmente ospita tre sezioni, e di via Giordano, dove ce ne sono altre due.

La separazione comporta tra l’altro il raddoppio di alcuni costi (per esempio quelli per il cuoco e il riscaldamento). Il sindaco ha assicurato che la ristrutturazione e l’ampliamento della sede di via Molini sono all’attenzione della Giunta e ha confermato l’avvio nelle prossime settimane dei lavori di sistemazione del cortile, che sarà collegato al nuovo giardino: si tratta di un grande campo appena sistemato con aiuole, piante e una struttura ombreggiante, che sarà messo a disposizione dei bambini della materna di via Molini.

Infine, Ianeselli si è aggregato al piedibus che porta i bambini dalla scuola elementare al centro Giocastudiamo gestito dall’associazione Tre Fontane. Qui, durante il pranzo e dopo una partita a calciobalilla, c’è stato il modo di ascoltare da Marco Camin, che dell’associazione Tre Fontane è presidente, una storia di solidarietà organizzata: ogni mese una decina di volontari fa arrivare un pacco pieno di prodotti alimentari a una novantina di famiglie di Villazzano, per lo più italiane.

I volontari sono l’ultimo anello della catena solidale del Banco alimentare e partecipano pure al programma Siticibo, che recupera alimenti non scaduti (“e neppure troppo vicini alla scadenza”, precisa Camin) dai negozi della grande distribuzione della provincia. Anche la “spesa sospesa” al supermercato di Villazzano contribuisce a riempire i pacchi distribuiti dai volontari.

“Chi ha bisogno si rivolge a noi, che gestiamo i nominativi delle famiglie e con discrezione facciamo arrivare ogni mese pacchi pieni di prodotti. Si tratta di cose buone: a gennaio – racconta con orgoglio Camin – abbiamo fatto arrivare a tutti una bella confezione di salmone affumicato”. Il sindaco ha incontrato anche il circolo anziani “La barchessa”.

