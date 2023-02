Morto Sergio Cortelletti dopo 4 giorni dall’incidente

Pubblicità

Pubblicità



Sergio Cortelletti, 73 anni di san Rocco di Villazzano, si era ribaltato con la sua Fiat sedici sabato 28 gennaio, intorno alle 8:00 sulle strade dell’Altopiano di Folgaria Lavarone Luserna, lungo la strada statale 350 in località Buse.

Nei pressi di un tornante aveva perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi su un fianco in mezzo alla carreggiata. Per liberare il 73 enne rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura erano intervenuti i vigili del fuoco di Folgaria che avevano dovuto utilizzare le pinze idrauliche. L’uomo poi era stato affidato alle cure dei sanitari

Le sue condizioni non sembravano così gravi da far temere il peggio, poi però dopo il ricovero all’ospedale santa Chiara d Trento sono precipitate. Fino all’annuncio della sua morte avvenuta mercoledì nel repartia di terapia intensiva.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità