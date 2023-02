Morto Luigi Cantonati il 53 enne travolto dal legname 10 giorni fa

Pubblicità

Non ce l’ha fatta Luigi Cantonati, il 53 enne rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto nei boschi del Trentino nella mattinata di martedì 24 gennaio pochi minuti dopo le 9:00.

Luigi Cantonati, residente in zona e titolare di una azienda agricolola stava lavorando in un cantiere forestale sopra l’abitato di Villa Rendena era stato colpito dal legname mentre era nelle vicinanze di una teleferica.

L’uomo era stato soccorso dai colleghi di lavoro e poi dal personale sanitario con l’elisoccorso che aveva vericcellato l’equipe sanitaria prestando le prime cure allo sfortunato 53 enne.

Dopo essere stato stabilizzato era stato trasportato al Santa Chiara in codice rosso. Il primo bolletino medico parlava di 40 giorni di prognosi.

Le sue condizioni quindi non sembravano così gravi da far pensare che fosse in pericolo di vita. Purtroppo oggi la grave notizia della sua morte.

Per via della siccità che ha colpito l’Italia nel 2022 Luigi Cantonati era salito alla ribalta per le sue doti di rabdomante. È il secondo morto sul lavoro in Trentino del 2023.

