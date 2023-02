Molveno: viabilità limitata in centro storico per tutta la settimana prossima

Pubblicità

Pubblicità



A partire da lunedì prossimo, 6 febbraio, e fino a venerdì 10 febbraio compreso, la viabilità del centro storico di Molveno subirà delle limitazioni.

Al fine di consentire i lavori all’ “Osteria il Maso” in via Lungolago, che prevedono la demolizione dell’edificio, è stata infatti emessa un’ordinanza di chiusura della strada al traffico veicolare in corrispondenza del civico 7, in prossimità dell’incrocio con la SS421, garantendo comunque il passaggio pedonale.

Contestualmente è stato disposto il divieto di accesso al centro storico dall’incrocio di via Cesare Battisti con la SS421 (nei pressi dell’Alphotel Venezia), quindi l’accesso al centro storico avverrà unicamente da via Giuseppe Garibaldi (dalla rotatoria posta in prossimità degli impianti del Pradel).

È stato inoltre istituito il senso unico di circolazione a partire dalla piazzetta di via Roma fino all’incrocio di via Cesare Battisti con la SS421, pertanto con senso di marcia inverso rispetto all’attuale.

È stato anche istituito il doppio senso di marcia in Piazza San Carlo (a partire quindi dall’edificio che ospita il bar Lasteri) e nel tratto iniziale di via Lungolago, dal civico n. 1, in corrispondenza dell’edificio che ospita il tabacchino, sino al civico n. 5.

Per consultare l’ordinanza completa basta accedere al sito comunale www.comune.molveno.tn.it