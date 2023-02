Cinemart prosegue con “Jane by Charlotte”

Pubblicità

Quinto appuntamento con i film proposti da Cinemart, il ciclo di proiezioni curato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto.

Dopo aver inaugurato la rassegna con la pellicola spagnola Alcarràs e aver proseguito con Leonora addio di Paolo Taviani, Marcia su Roma di Mark Cousins ed Everything Everywhere All at Once di Kwan/Scheinert, martedì 7 febbraio (ore 21), il cineforum mette in calendario all’Auditorium Fausto Melotti il film del 2021 dal titolo Jane by Charlotte di Charlotte Gainsbourg.

Il film è un documentario-tributo, un intimo ritratto della stessa Charlotte Gainsbourg alla madre, l’attrice, cantante e regista britannica naturalizzata francese Jane Birkin.

Il film viene proposto in versione originale sottotitolata.

Charlotte Gainsbourg ha iniziato a filmare la madre Jane Birkin guardandola come non aveva mai fatto prima. Il pudore reciproco non aveva mai permesso un simile avvicinamento ma, grazie alla telecamera, tra le due intercorre uno scambio senza precedenti che le mette a nudo come madre e figlia.