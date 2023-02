Caos dichiarazioni Valduga, arriva anche l’interrogazione di Guglielmi

Pubblicità

“Nessuna falsità, Failoni non si innervosisca” – risponde così il Sindaco Valduga accusato di incompetenza dall’assessore Failoni sul tema del Turismo sul personale dei Musei di Rovereto.

La sua replica pare comunque molto farraginosa e in alcuni passaggi anche fuori tema. Quasi come il Sindaco di Rovereto prendesse atto della clamorosa gaffe fatta nel dichiarare che la «riforma Failoni non aveva concesso a Rovereto lo status di comune ad elevata intensita turistica». Cosa totalmente falsa.

«Un conto è enunciare che il Trentino è tutto turistico, un conto è declinarlo nei fatti. Non si innervosisca Failoni. La Riforma del turismo la conosco talmente bene che so che il Trentino è talmente tutto turistico che, se non ci fossimo stati noi Sindaci, con la buona risposta dei privati, l’APT di Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo non esisterebbe più» – esordisce così il sindaco in una nota arrivata dal comune di Rovereto.

Secondo Valduga «non basta dire che il Trentino è tutto turistico se poi l’assessore al Commercio, che è sempre Failoni, quando stabilisce criteri sulle attività commerciali che hanno inevitabili connessioni con la politica turistica ( e tra l’altro nello stesso periodo della Riforma), esclude realtà importanti come quelle di Trento, Rovereto e Pergine. Già in passato, infatti, insieme a questi Comuni, abbiamo contestato il tecnicismo con il quale la Provincia non ci ha riconosciuto di essere Comuni ad elevata intensità turistica. E questo perché, ripeto, si applicano parametri tecnici più che politici (come peraltro è accaduto con il “Progettone”) lasciando le intenzioni negli enunciati ma agendo in maniera da non consentire a tutto il territorio provinciale di dirsi pienamente turistico»

Nel pomeriggio di ieri la capogruppo della lega in consiglio provinciale Mara Dalzocchio aveva replicato al sindaco Valduga sottolineando che quello nei confronti di Failoni era «l’attacco gratuito e senza basi»