“AgriLazzera 2023”: macchinari e attrezzature per l’agricoltura e il giardinaggio in mostra a Lavis

In occasione della tradizionale “Fiera della Lazzera”, in programma domenica 26 marzo a Lavis, l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare la manifestazione collaterale “AgriLazzera” che prevede l’esposizione di macchinari, attrezzature e materiali per l’agricoltura e il giardinaggio nel piazzale della Cantina di La-Vis e Valle di Cembra s.c.a.

A partire dalla giornata di oggi, venerdì 3 febbraio, e fino a venerdì 17 febbraio, gli operatori economici interessati a partecipare all’iniziativa possono presentare domanda di partecipazione.

Le richieste andranno presentate esclusivamente in via telematica tramite il portale dei servizi online presente sul sito web del Comune di Lavis www.comune.lavis.tn.it

Nell’assegnazione delle concessioni sarà data precedenza agli espositori partecipanti all’edizione 2022 della manifestazione e alle aziende con sede operativa in provincia di Trento.

Per richieste di chiarimenti o informazioni è possibile contattare l’ufficio servizio attività economiche del Comune di Lavis al numero 0461.248143 o all’indirizzo e-mail [email protected]

L’avviso completo è disponibile sul sito internet comunale.

