Tragico incidente sulle alture del lago di Garda, muore 62 enne agricoltore travolto dal trattore

Il tragico incidente è accaduto questa mattina, giovedì 2 febbraio, intorno alle 9:00 vicino alla frazione Vesio a Tremosine nell’alto Garda bresciano.

Un uomo 62 enne titolare di un azienda agricola della zona, stava manovrando il proprio mezzo agricolo lungo il ciglio in via Pertica, la strada sulla quale è sita la piazzola di atterraggio dell’elisoccorso, quando da una prima ricostruzione per evitare una betoniera avrebbe sterzato finendo fuori strada ribaltandosi nel dirupo.

Il 62 enne sbalzato fuori dalla cabina ha provato disperatamente a girare il trattore finendo purtroppo per essere travolto dal mezzo.

Dopo l’allarme la centrale AREU ha attivato un’ambulanza e l’elisoccorso partito dall’ospedale di Brescia e atterrato nella piazzola poco distante.

I sanitari però hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco trentini partiti da Riva del Garda supportati dai colleghi di Salò che hanno recuperato il mezzo mediante un’autogrù. Per i consueti rilievi di legge se ne sono occupati i carabinieri della stazione di Limone sul Garda e compagnia di Salò con il supporto della polizia locale di Tremosine.