«Respect»: a Castelfondo un evento per aumentare la sensibilità verso la diversità

Sabato 4 febbraio 2023 alle 20:30 presso la Casa Sociale Castelfondo si terrà un evento sul tema del rispetto. Il titolo “Respect” va a rappresentare il rispetto verso il prossimo, verso il diverso, verso tutto ciò che sta oltre la nostra persona. In questa occasione verranno anche presentate le opere di Fabio Roncato (artista e testimone SM) e di Fabio Vettori che verranno donate a due associazioni, una a Cles e una a Pergine.

Durante la serata ci saranno letture e testimonianze di Lorenza Maccagnan, e tra i presenti spiccano Walter Clauser (comune Borgo d’Anaunia); Nadia Tecini (Presidente “La Storia siamo Noi”); Stefano Graiff (Presidente Astalli-Trentino); Dario Volani (Resp. d’area “La strada – Der Weg”); Margherita Valentini (Paziente centro NEMO di Pergine).

Gianenrico Sordo invece racconterà la sua incredibile storia (clicca qui per leggerla) di malato oncologico a cui erano stati dati due mesi di vita e che proprio sabato 4 febbraio festeggerà il quinto anno dopo la scoperta del tumore. Come ha fatto a vincere (per il momento ) la sua battaglia contro la malattia terminale? Ve lo spiegherà lui personalmente e quello che vi racconterà sarà davvero pazzesco!

“Vogliamo attirare l’attenzione pubblica sulla tematica della diversità in tutte le sue sfumature. Vogliamo sensibilizzare le persone sul fatto che non siamo solo noi, non dobbiamo solo guardare noi stessi ma anche gli altri”, ha affermato il vice sindaco del comune Borgo d’Anaunia, Walter Clauser.

Moderatori della serata saranno Paride Turri e Roberto Conci direttore editoriale de La Voce del Trentino, La Voce di Bolzano e Voce24news. Questa sarà solo una delle tante iniziative che, nella zona, vertono ad una maggior sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso tematiche delicate e che meritano una maggior attenzione.

