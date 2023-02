Polizia di Stato: dal primo dell’anno 2.900 persone identificate e 5 arresti

Pubblicità

Un inizio dell’anno all’insegna della sicurezza e del rispetto delle legalità su tutto il territorio della Provincia grazie alla costante e capillare attività di prevenzione e repressione messa in campo dagli uomini e donne della Polizia di Stato e agli innumerevoli servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore della Provincia di Trento Maurizio Improta (foto)

Un totale di circa 200 poliziotti in un solo mese, dal primo gennaio 2023 ad oggi, tra personale della Questura, Squadra Volanti, Squadra Mobile, unità cinofila anti-esplosivo e antidroga, Reparto Prevenzione Crimine, Reparto Mobile e Squadra a Cavallo, che ha assicurato un controllo capillare del territorio nonché il raggiungimento di diversi obiettivi in termini di sicurezza e prossimità al cittadino. I controlli ancora una volta hanno interessato i principali parchi di questa città, luoghi, questi, particolarmente esposti al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché le zone che, anche grazie alla segnalazione dei cittadini, sono risultate maggiormente esposte a fenomeni di micro delittuosità.

Questi i risultati conseguiti nel periodo di riferimento: 800 veicoli controllati; 10 panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish sequestrati; 25 indagati in stato di libertà per furto, resistenza a Pubblico ufficiale, inosservanza delle leggi in materia di immigrazione, atti persecutori, lesioni, minacce; 60 esercizi pubblici controllati; 2.900 persone identificate e 5 arresti di cui quattro in esecuzione di ordine di carcerazione e uno per minacce a pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.

