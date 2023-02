Nuova tegola su Fugatti: impugnata la legge provinciale sulle centrali idroelettriche

Pubblicità

“Il Consiglio dei Ministri ha dovuto impugnare alcune disposizioni della Legge della provincia autonoma di Trento in materia di concessioni idroelettriche come atto dovuto nel rispetto delle norme europee. È stata inoltre decisa in Consiglio dei Ministri la convocazione di un tavolo tecnico tra i ministri Calderoli, Fitto, Salvini e Pichetto Fratin per prevedere proposte che risolvano la problematica prima della discussione impugnativa in Corte di Cassazione” – Lo afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

Il disegno di legge di Mario Tonina approvato il primo dicembre 2022 rinviava dal 2024 al 2029 la scadenza della concessioni dei grandi impianti idroelettrici.

Sulla legge però c’era il rischio della censura da parte della consulta e sarebbe la terza volta consecutiva. Cosa che oggi appunto ha confermato il ministro Calderoli. Alessandro Olivi allora aveva ricordato che c’era ancora il parere del Consiglio sul rischio di un’impugnativa e che di fronte a queste evidenze era meglio confrontarsi con il Governo Meloni.

L’assessore Tonina (foto) aveva replicato affermando che la sospensione delle gare al 2024 portando la scadenza al 2029 è un tema sentito come ha dimostrato il dibattito in commissione e in aula. Dibattito necessario a sviscerare le obiettive difficoltà di questo passaggio ma che richiede il coraggio di osare.

Anche se la strada non è del tutto spianata, aveva detto ancora, con Roma c’è un’interlocuzione che ha dato la possibilità al Governo di capire di più di questa complessa tematica che riguarda noi, Roma e l’Europa. Rivolgendosi a Olivi l’assessore aveva precisato che la sentenza del 2002 che ha deciso il contenzioso era stata positiva per la Pat perché aveva confermato la competenza primaria in materia idroelettrica sancita dall’art. 13 dello Statuto.

Allora i 3 consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia avevano messo in guardia la giunta sulla possibilità che fosse bloccata, ma Fugatti tirò diritto. Poi però anche Fratelli d’Italia voto il provvedimento che fu approvato con 19 sì, 9 non partecipanti al voto e due no.