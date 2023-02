I pericoli del gaming online: ecco come proteggere i nostri figli

Pubblicità

Con la diffusione dei videogame su cellulari, tablet e altri dispositivi, i pericoli del gaming online aumentano sempre più.

Oggi, un genitore fatica persino a stare dietro l’ultimo trend videoludico.

Quindi, non deve sorprendere che alcuni non si accorgono nemmeno dei rischi che i figli corrono esplorando universi digitali inesplorati.

Il bello e il brutto dei videogiochi online – Esistono numerosi argomenti a vantaggio o contro i videogiochi. Ma una cosa è certa: con il gaming online, il problema è diventato più complesso.

Dal lato positivo, infatti: il mondo dei videogiochi ha una sua cultura e promuove buoni messaggi, più scelta di titoli e generi significa ore di spensieratezza e svago e tanti giocatori vogliono dire tante opportunità di trovare nuovi amici.

Tuttavia, i videogame online pongono anche problemi di sicurezza sul web. O di altra natura, come: esposizione a contenuti di natura violenta od a linguaggio scurrile da parte di altri giocatori; minacce di tipo informatico se scelgano la strada della pirateria o possibili spese e acquisti in-game fuori controllo; sessioni di gioco che si trascinano a tarda sera, quando i figli dovrebbero dormire.

Alcuni genitori potrebbero non saper gestire l’amore dei figli per i videogiochi. Quindi, ecco quali sono i potenziali problemi. Ecco perché ci sono applicazioni controllo genitori che ti aiuteranno a risolvere il problema della dipendenza da videogiochi.

Pericoli dei giochi online cui vanno incontro i figli – Per non ridurre ogni rischio a un semplice termine vuoto di significato, ecco alcuni esempi. Ad ogni pericolo segue una breve descrizione del problema tipo a cui è esposto un gamer online oggigiorno.

Addebiti – La maggior parte dei videogiochi online genera soldi per i loro creatori tramite pubblicità o acquisti in-game. Gli addebiti, camuffati o espliciti, sono tra i rischi dei giochi online più comuni perché catturano l’attenzione dei piccoli e rendono le transazioni facili.

Cyberbullismo –A differenza del passato, oggi i videogiochi possono assomigliare a veri e propri social. In alcuni casi, alcuni giocatori possono prendere di mira altri utenti. Oppure indurli a rivelare informazioni personali per poi procedere con intimidazioni e altri atti di bullismo online.

Furto di dati o d’identità – Un giocatore disattendo o troppo giovane può essere indotto a rivelare informazioni personali, convinto che non vi siano conseguenze. Invece, alcuni hacker sfruttano i giocatori incapaci di difendersi dal cyberbullismo o altre manipolazioni per farsi dire numeri di documenti o altri dati sensibili.

Truffe – Qualsiasi malintenzionato può farle facilmente. Ad esempio, inviando SMS a pagamento alle vittime che poi rivelano codici segreti, solitamente per confermare acquisti.

Virus – Chi tenta di scaricare giochi online illegalmente spesso scarica virus.

Breve guida per genitori: come difendere i figli dal bullismo e altri pericoli – Ogni genitore deve considerare le opzioni disponibili per limitare l’esposizione dei figli a qualsiasi pericolo online. Sopratutto quando si tratta di videogiochi online. Ma come comportarsi nello specifico? Cosa fare?

Esistono diversi modi per ridurre al minimo questo genere di problemi. In ordine, dal più efficiente al meno risolutivo ma tradizionale:

Usare software tecnologici come mSpy che prevengono i rischi del gaming online perché monitorano direttamente i dispositivi usati dai figli Dare ai figli orari precisi e limiti di utilizzo per i dispositivi in loro possesso impostando accuratamente i dispositivi. Incoraggiare i figli a passare più tempo con famiglia e amici, rendendo i videogiochi online solo uno svago secondario. Divergere l’attenzione dei figli su qualcosa di più pratico e fisico per distoglierli completamente da cellulari, tablet e quant’altro.

Non tutti i pericoli del gaming online possono essere anticipati per tempo. Quindi, meglio agire ora che aspettare.

Riassumendo – I genitori hanno il compito di proteggere i figli da eventuali rischi e pericoli del gaming online. Per un monitoraggio completo dei dispositivi usati dai figli, esistono app come mSpy create appositamente per un controllo completo. Ma se non si vuole investire nella sicurezza, bisogna stimolarli a cambiare atteggiamento.