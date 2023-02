Crm e servizio raccolta materiali ingombranti: nuovi orari a San Michele all’Adige

Pubblicità

Nuovi orari per il Centro Raccolta Materiali di via Tonale a San Michele all’Adige, aperto a tutti i residenti del Comune (San Michele, Grumo e Faedo), così come il servizio di raccolta rifiuti ingombranti.

Con l’inizio di febbraio è entrato in vigore il nuovo orario 2023, che prevede l’apertura nelle mattinate di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12. Chiuso invece il lunedì e il mercoledì mattina, così come tutti i pomeriggi.

Anche per l’anno in corso, inoltre, resterà attivo per tutti i residenti il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, ferro e Cam nel parcheggio comunale di via Sant’Agata (antistante la chiesa di Faedo) con i seguenti orari: martedì 14 marzo, martedì 6 giungo, martedì 12 settembre e martedì 12 dicembre la mattina dalle 8 alle 12 e il pomeriggio dalle 13 alle 17.

L’avviso completo con tutti i dettagli è disponibile sul sito internet comunale www.comune.sanmichelealladige.tn.it