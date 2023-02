Colonnello dei carabinieri sospeso per dieci mesi, due le ipotesi di reato

Pubblicità

Pubblicità



Due le ipotesi di reato, falso, truffa e peculato, sotto inchiesta, su iniziativa della Procura della Repubblica, un tenente colonnello dei carabinieri, che è stato sospeso dal servizio per 10 mesi.

L’esposto penale parte da un “informatore confidenziale”, che ha portato alla sospensione cautelare dell’ufficiale.

Il provvedimento è stato firmato dal giudice delle indagini preliminari Emilio Schönsberg, che ha accolto la richiesta della Procura in merito al pericolo di reiterazione dei reati contestati.

Pubblicità Pubblicità

L’ex comandante di una compagnia dell’alta valle Isarco, ora in servizio in Veneto, al giudice ha negato proprie responsabilità, contestati anche cinque episodi con l’indebito utilizzo dell’auto di servizio.

Il quadro pesantemente indiziario è stato ricostruito incrociando i dati del telefono di servizio con le indicazioni annotate sui cosiddetti «fogli di marcia» che dovrebbero documentare fedelmente il tragitto percorso dall’auto ed anche i motivi del suo utilizzo.

L’ufficiale dei carabinieri nel tentativo di difendersi, ha dichiarato di aver commesso un semplice errore materiale nella compilazione dei moduli relativi agli spostamenti effettuati inserendo involontariamente dati che non corrispondevano in memoria. Il giudice, però, non gli ha creduto.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità