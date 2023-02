Aperta a Monclassico la “Piazzetta del riuso”

Pubblicità

Pubblicità



La “Piazzetta del riuso” ha aperto i battenti in Val di Sole.

Oggi, giovedì 2 febbraio, l’iniziativa ha preso il via a Monclassico, dove ogni giovedì, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, si potranno donare oggetti puliti, integri e funzionanti e ritirarne altri lasciando un’offerta per le attività dell’associazione Iris di Novella, che promuove la proposta insieme alla Comunità della Val di Sole, al Comune di Dimaro Folgarida e alle amministrazioni comunali della valle.

Alla piazzetta, ospitata nella sede staccata degli uffici comunali di Dimaro Folgarida (piano seminterrato a Monclassico) si potranno donare giocattoli, biancheria per la casa, vestiti, libri per bambini, oggetti di arredamento, stoviglie, accessori per la cucina, quadri, mobilio di piccole dimensioni passeggini e lettini per bambini.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 23 febbraio alle 14.30. Per informazioni: 351.3337669.