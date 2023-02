Anarchici devastano i muri dei palazzi di Rovereto

Pubblicità

Ieri sui muri del palazzo storico dove è ubicata la sede della banca tedesca Volksbank a Rovereto in via Tartarotti e via G.M. della Croce sono apparse delle nuove scritte anarchiche in difesa di Alfredo Cospito che da mesi sta facendo lo sciopero della fame in regome di “41 bis”.

Alfredo Cospito si trova in carcere da dieci anni con l’accusa di strage contro la pubblica incolumità per aver piazzato, nel 2006, due ordigni a basso potenziale presso la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo), la cui esplosione per fortuna non ha causato vittime. Se l’ordigno fosse esploso avrebbe causato una strage.

Le scritte a Rovereto seguono quelle di Trento dove 10 giorni fa un gruppo di circa una quindicina di ragazzi dei centri sociali manifestando in corteo abusivamente e senza nessuna autorizzazione, hanno imbrattato i muri con delle bombolette spray in mezzo centro storico. Il comune di Trento per cancellare le scritte solo nel 2022 aveva speso 56 mila euro.