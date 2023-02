Trovato morto in casa un 60 enne di Rovereto

Pubblicità

Pubblicità



Dramma al villaggio “Ai Laresi” in Località Brozzi di Obra in Vallarsa: è stato trovato ieri il corpo senza vita di Luca Tranquillini, 60 enne di Rovereto che da tempo viveva in Vallarsa.

Sul posto, allertati dai vicini che avevano notato l’acqua uscire dai serramenti della casa, sono arrivati i carabinieri della stazione di Vallarsa ed i volontari dei vigili del fuoco della zona.

Secondo le prime informazioni arrivate, l’uomo sarebbe stato vittima di un malore, ma saranno gli accertamenti a confermare o meno questa ipotesi.

Pubblicità Pubblicità

L’acqua che fuoriusciva dai serramenti proveniva dal bagno: probabilmente, l’uomo, quando si è sentito male avrebbe rovesciato il contenitore dell’acqua dello sciacquone, che poi avrebbe allagato il resto della casa.

Il corpo senza vita di Tranquillini è stato trovato in un’altra stanza. Si ipotizza che, sentendosi male, abbia tentato di andare a chiedere aiuto.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità