Si è spento a 84 anni don Beniamino Zanotelli

Se n’è andato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1° febbraio 2023, don Beniamino Zanotelli.

Nato a Livo in Val di Non, don Beniamino aveva 84 anni. Fu ordinato a Padova nei frati Minori conventuali nel 1966.

Dapprima venne incardinato nell’Arcidiocesi di Santa Fè de la Vera Cruz (Argentina), dove rimase fino al suo rientro in Trentino: collaboratore pastorale in Val di Non dal 2015 al 2019, fu ufficialmente incardinato nell’Arcidiocesi di Trento nel 2017.

Poi residente alla Casa del Clero di Trento, dove si è spento.

Il funerale sarà celebrato a Brez sabato prossimo, 4 febbraio, alle ore 15.

