Sfruz festeggia la sua patrona: cresce l’attesa per la sagra di Sant’Agata

L’inizio del mese di febbraio ha da sempre un valore speciale per Sfruz.

Anche quest’anno tutta la comunità si appresta a festeggiare la patrona Sant’Agata con la tradizionale sagra.

Il ricordo della Santa Patrona è molto sentito nel paesino noneso: una comunità piccola e per questo motivo è ancor più sentito il fatto di ritrovarsi tutti insieme per festeggiare.

Quest’anno per celebrare al meglio Sant’Agata è stato organizzato un pomeriggio di giochi di società per grandi e piccini. L’appuntamento è per domenica prossima, 5 febbraio, a partire dalle 15 nella sala polifunzionale.

A seguire ci sarà una gustosa merenda. In cabina di regia nell’organizzazione dell’appuntamento la Pro Loco di Sfruz.

Dopo un paio d’anni in cui il Covid ha complicato i momenti di aggregazione, a Sfruz si può tornare finalmente a fare festa per la patrona.

