Fratelli d’Italia chiude definitivamente alla Lega: «Con Francesca Gerosa fino alle elezioni»

Pubblicità

Pubblicità



Attraverso un comunicato il commissario di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì chiude definitivamente alla Lega. «Non riconosceremo altro e tantomeno proposte preconfezionate non realizzate attraverso il ruolo protagonista di FdI. Quindi ogni iniziativa di solo una parte della coalizione è destinata a non incontrare il nostro assenso e quindi sarà soggetta, quando ci ritroveremo a discuterne, a nuova valutazione».

Parole che non lasciano libertà di interpretazione, secche e decise, rilasciate dal partito di maggioranza in Italia e in Trentino dopo la lettera firmata dalla possibile coalizione del centro destra che vuole Fugatti candidato presidente.

Una coalizione che però deve fare i conti con i consensi. Fratelli d’Italia infatti da solo ottiene quasi il doppio dei consensi di tutti gli altri messi insieme.

Pubblicità Pubblicità

Sulla lettera firmata nell’ultima riunione dai sostenitori di Fugatti oggi fra gli adetti ai lavori è serpeggiata l’ironia e il sarcasmo. Lo stesso Urzì non ha mancato di affondare chiamandola «carta di formaggio».

La verità è che in tutta la provincia di Trento l’aria per il partito della Meloni è frizzante e molto propositiva.

Si moltiplicano gli incontri e i confronti sul territorio, come quello organizzato presso la sala della comùnità di Valle di Borgo Valsugana il 24 febbraio dove saranno presenti tutti i big nazionali di Fratelli d’Italia con il sould out assicurato.

Pubblicità Pubblicità



L’indicazione di Urzì è chiara, noi lavoriamo sul territorio invece che litigare e firmare letterine: «Posso confermare che il lavoro in corso dimostra come al di fuori di una bolla incantata esistano conflitti e pulsioni della società che chiedono alla politica interventi e lucidità di azione. E queste realtà preoccupate guardano a Fratelli d’Italia. Ci sentiamo in dovere verso di loro».

Secondo il commissario di Fratelli d’Italia non c’è nulla di sorprendente «che sia tutta la squadra di assessori e presidenti e vicepresidente nominati da Fugatti a dire che vuole Fugatti presidente. Che altro avrebbe dovuto dire per rendere chiaro il rapporto fiduciario fra gli stessi ed il presidente?»

Urzì ribadisce che Fratelli d’Italia «pensa a strutturare una coalizione politica, non una rete fiduciaria personale, e quindi lavorerà in questa direzione. Solo ciò che passerà attraverso la negoziazione di Fratelli d’Italia farà parte del progetto politico di Fratelli d’Italia, e conferma che la sintesi fatta sulle colonne di qualche giornale talvolta non è fedelissima alle volontà decise e manifestate da Fratelli d’Italia, «mai così unità come in questa circostanza attorno a Francesca Gerosa – incalza Urzì- la sua candidatura per noi è la proposta del nostro progetto politico senza pregiudiziali verso ogni altra proposta ma anche con la convinzione che la nostra sia la migliore e vincente. E così proseguiremo sino alle elezioni». La chiusura di Fratelli d’Italia verso la coalizione a traino Lega ora mette a rischio tutti i partiti che sostengono Fugatti. Se infatti non si trovasse l’accordo di coalizione nessuno supererebbe il 40% che permetterebbe di incassare il premio di maggioranza. Così facendo i seggi sarebbero divisi in modo proporzionale con un ipotetico sbarramento al 3%. Ciò significa che ad entrare in consiglio provinciale sarebbe solo la Lega con pochi consiglieri e Fratelli d’Italia. Con buone probabilità che il PATT faccia se va bene un solo consigliere e le altre liste civiche rimangano fuori insieme a Forza Italia dal consiglio. Una vera caporetto insomma.