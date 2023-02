Filippo Porro e Simone Zambelli portano al Teatro di Meano “Ombelichi tenui”

Pubblicità

Il Circuito Danza del Trentino-Alto Adige organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara fa tappa al Teatro di Meano.

Sabato 4 febbraio, alle ore 20.45, andrà in scena Ombelichi Tenui, una creazione di e con Filippo Porro e Simone Zambelli. Lo spettacolo, prodotto da AZIONI fuori POSTO, è vincitore SUPERNOVA 2022/Pergine Festival.

Incontro, Scontro, Accompagnamento, Riconoscimento, Abbandono sono le fasi che scandiscono le pratiche fisiche dei due performer e della loro relazione.

Dalla camminata alla danza, Ombelichi Tenui è un’orazione senza volume in cui i corpi si trasportano ai confini della loro identità; è la storia di due volti diversi che hanno iniziato ad assomigliarsi; è un rito laico di passaggio per salutare qualcuno o qualcosa che se n’è andato, un’amicizia, un amore o una vita.

Da un’esplorazione del tema dell’accompagnamento, Filippo Porro e Simone Zambelli si sono interrogati sui corpi che si allontanano e si avvicinano, si sostengono e si lasciano andare, si riuniscono e si separano fino alla fine.

La morte, che non era all’inizio il focus del progetto, è arrivata come componente inevitabile, come dato di realtà che in qualche modo condiziona ogni riflessione sui corpi che si accompagnano durante e oltre la vita.

Al centro della riflessione sono affiorate le tematiche dell’impossibilità di essere fisicamente accanto a chi si avvicina ad una fine, dell’incomunicabilità della sofferenza e del tabù della morte che a lungo ha condizionato la nostra società e di cui ancora oggi sentiamo il peso a molti livelli.