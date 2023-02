Fienile in fiamme, morte capre e pecore

Pubblicità

All’arrivo dei Vigili del Fuoco l’annesso agricolo era già completamente avvolto dalle fiamme. L’incendio a Selva è stato estinto grazie al lavoro coordinato di oltre 100 operatori appartenenti ai Corpi dei Vigili del fuoco volontari della zona. Le fiamme hanno distrutto l’edificio e ucciso purtroppo diverse pecore e capre.

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell’incendio, per fortuna non ci sono state persone ferite. L’acqua utilizzata per spegnere è stata prelevata con più pompe ed è stata stesa una lunga linea per l’approvvigionamento idrico. la causa dell’innesco al momento non é ancora nota.

In intervento con Vigili del Fuoco di Campo Tures, Gais, Lappago, Villa Ottone, Molini di Tures, Caminata di Tures, Croce Bianca e forze dell’ordine. (foto dei vigili del fuoco)

