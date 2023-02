Dopo 38 anni in Azienda Sanitaria, primo giorno da pensionato per il dottor Giorgio Devigili: «Grazie a tutti i miei pazienti, il contatto con loro è ciò che mi mancherà di più»

Pubblicità

Il dottor Giorgio Devigili ha svestito il camice.

Dopo aver trascorso 38 anni in Azienda Sanitaria da medico, gli ultimi dei quali da responsabile del Centro Sanitario San Giovanni di Mezzolombardo, oggi 1° febbraio 2023 è il primo giorno da “semplice” cittadino per il dottor Devigili.

«Ho voluto con tutte le mie forze la mia professione, l’ho vissuta con passione e determinazione. Ho dato tanto, e ricevuto tanto» scrive il medico sul proprio profilo Facebook, a cui ha affidato il suo saluto e il suo messaggio di gratitudine.

«Ringrazio tutti i pazienti che hanno riposto la loro fiducia in me, il loro contatto è quello che mi mancherà di più».

Ora per il dottor Devigili si aprono nuove porte, nuove opportunità. «Mi sento pronto a ricominciare, a dedicarmi ad altre sfide e spero vivamente di poter mettere la mia esperienza e il mio entusiasmo ancora al servizio della comunità. Da questo momento in poi cercherò di rapportarmi con lo stesso impegno al paziente in quanto cittadino».

