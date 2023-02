Cles: nominato il direttore di ostetricia e ginecologia

Pubblicità

È Vito Ventura il nuovo direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Valli del Noce di Cles.

Lo ha nominato il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro, dopo che il professionista ha ottenuto il miglior punteggio tra colloquio selettivo e curriculum professionale. L’incarico avrà durata quinquennale a partire dal 1° marzo.

Vito Ventura è nato a Lecce nel 1963 e si è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Bologna dove nel 1996 si è specializzato in ostetricia e ginecologia. Il professionista ha al suo attivo 24 anni di servizio nell’ambito dell’ostetricia e ginecologia svolti in vari ospedali dell’Emilia Romagna.

Dopo un breve periodo all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti dell’Ausl di Reggio Emilia il professionista ha lavorato dal 1999 al 2009 all’Ospedale degli infermi di Pavullo nel Frignano Ausl Modena e, successivamente, fino al 2014 all’ospedale Umberto I di Lugo dell’Ausl di Ravenna/Ausl della Romagna.

Da più di otto anni è in servizio all’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Maria della Scaletta dell’Ausl di Imola con incarico di «ecodiagnostica in ostetricia e ginecologia» e dove, da circa un anno, ricopre l’incarico di direttore facente funzioni dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia.

Il dottor Ventura ha svolto ricerca clinica in ginecologia e ostetricia all’Università degli studi di Bologna e ha conseguito il Master di II livello in «Minimally invasive gynecologic surgery» dello stesso ateneo.

