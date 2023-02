Caso Saverio Tateo e Liliana Mereu: chiuse le indagini

Pubblicità

La Procura di Trento ha chiuso le indagini sul caso riguardate Saverio Tateo (ex primario di ostetricia e ginecologia al Santa Chiara di Trento) e la sua vice Liliana Mereu.

È stata confermata l’accusa di maltrattamenti e mobbing dei due nei confronti di chi lavorava all’interno del reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Chiara.

Tateo e Mereu erano stati accusato di aver avuto comportamenti vessatori (minacce, sanzioni, maltrattamenti che secondo le parti lese erano all’ordine del giorno) e coltivato un clima di terrore all’interno del reparto. Entrambi avevano sempre respinto queste accuse.

Le parti lese (medici, infermiere, ostetriche che hanno lavorato in reparto e che si sono affidate agli avvocati Andrea De Bertolini, Stefano Daldoss e Paolo Demattè) in questo processo per mobbing sono state 21.

Al centro di queste risultava la ginecologa 31 enne Sara Pedri, scomparsa il 4 marzo 2021, che ha portato al centro dell’attenzione dei media il tema dei maltrattamenti all’interno dell’ospedale. Il corpo di Sara non è ancora stato ritrovato: le ricerche nel Lago di Santa Giustina (dove i cani molecolari sembravano aver trovato una traccia) sono proseguite anche nei mesi scorsi ma senza risultato. (Qui link articolo)

Gli avvocati di Tateo (Franco Rossi Galante e Salvatore Scuto) hanno venti giorni per presentare documenti o materiali difensivi. Sarà poi la Procura di Trento a valutare e decidere se chiedere il rinvio a giudizio.