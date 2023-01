Tossicodipendente aggredisce tabaccaio in Corso 3 novembre

Pubblicità

Voleva che il tabaccaio battesse uno scontrino fittizio per consegnargli la corrispondenza in denaro.

Un trucchetto per ottenere del contante presentando la tessera del reddito di cittadinanza. Operazione naturalmente vietata.

Al netto rifiuto del titolare dell’edicola tabaccheria di corso 3 Novembre l’uomo, poi scoperto essere un tossicodipendente conosciuto dalle forze dell’ordine, ha cominciato a perdere le staffe ed innervosirsi fino di colpire al viso con un pugno lo sfortunato edicolante.

L’aggressione è avvenuta in pieno giorno poco dopo mezzogiorno.

Il tossicodipendente, un uomo di mezza età italiano che ogni tanto entrava nel negozio per acquistare delle sigarette, è fuggito ma è stato fermato dalle forze dell’ordine a qualche centinaio di metri dal luogo della rapina.

Oskar Barcatta, (foto)il titolare del negozio è finito al pronto soccorso e ne avrà per una decina di giorni. Il suo negozio è stato messo completamente a soqquadro dal rapinatore che alla fine pare non abbia portato via nulla.