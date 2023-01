Sono aperte le domande per la nuova assegnazione degli orti comunali a Cles

Pubblicità

Pubblicità



Il Comune di Cles ha pubblicato un avviso per l’assegnazione degli orti comunali destinati a cittadini residenti nel Comune di Cles, a condizione che non risultino proprietari di altri terreni adatti allo scopo e che si impegnino a coltivarli personalmente. La superficie del singolo orto è di circa 20 mq..

Gli orti comunali saranno assegnati ai beneficiari per cinque anni, a fronte del pagamento di un canone che per l’anno 2023 ammonta ad euro 30,00 quale rimborso spese, comprensivo anche dell’utilizzo dell’acqua per scopo irriguo. Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della assegnazione.

Possono presentare domanda di assegnazione di un orto i cittadini che alla data di pubblicazione del presente avviso abbiano la residenza nel Comune di Cles; siano pensionati con età minima di 60 anni; non siano proprietari, né abbiano in disponibilità a qualsiasi titolo, nel territorio del Comune di Cles, terreni utilizzabili come orto (tale requisito si riferisce al nucleo familiare anagraficamente registrato). Nell’assegnazione sarà data la precedenza ai richiedenti con età superiore ai 60 anni; se rimangono disponibili altri orti, saranno prese in considerazione anche altre richieste, secondo quanto previsto dal regolamento vigente.

Pubblicità Pubblicità

La domanda di assegnazione deve essere compilata unicamente sul modello predisposto dal Comune, in distribuzione presso l’ufficio segreteria presso la sede del Comune in Corso Dante, n. 28, secondo piano, e disponibile sul sito internet del Comune di Cles: www.comune.cles.tn.it.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria, entro le ore 12.00 del giorno martedì 21 febbraio 2023 mediante consegna a mano o mediante spedizione postale (allegando copia di un documento d’identità del sottoscrittore) o inviando una pec all seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Il testo completo del “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti di proprietà comunale” ed ulteriori informazioni sono consultabile sul sito internet del Comune di Cles: oppure telefonando al nr. 0463/662054