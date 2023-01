Meno olimpiadi ma due nuove nomine per l’organizzazione delle stesse: Luca Zeni vuole vederci chiaro e interroga la Giunta

Pubblicità

Dopo aver perso gli sport del ghiaccio a Pinè, la Giunta provinciale aumenta il personale dedicato all’organizzazione delle Olimpiadi e Luca Zeni del PD interroga. Nelle scorse settimane, mentre la Giunta provinciale certificava il fallimento dell’opzione olimpica sull’altopiano di Pinè per gli sport del ghiaccio, contemporaneamente approvava una delibera istitutiva di due figure professionali preposte ad occuparsi della programmazione olimpica ed incardinate sull’“Unità di Missione semplice Olimpiadi 2026”, per gli appuntamenti del salto a Predazzo e dello sci da fondo a Tesero.

Secondo Luca Zeni «si tratta di una scelta dai contorni surreali» stigmatizzata in una apposita interrogazione depositata oggi e con la quale si chiede alla Giunta provinciale: quali mansioni attendano le due nuove figure professionali; quante e quali unità di personale provinciale sono assegnate a tutt’oggi all’organizzazione delle Olimpiadi 2026 e quali mansioni ricoprono e se non si ritiene, avendo perso l’assegnazione delle discipline del ghiaccio a Pinè, di dover revocare l’istituzione di queste due nuove figure professionali, stante la diminuzione oggettiva del carico di lavoro dell’“Unità di Missione semplice”, anche per non arrecare un possibile danno erariale all’Amministrazione provinciale.

Nella premessa dell’interrogazione Zeni si pone un quesito: «Ma la giunta provinciale c’è o ci fa?». Zeni inoltre ha ricordato che «proprio nello stesso giorno in cui la Giunta provinciale approvava la delibera per l’attivazione di queste due figure professionali, la stessa Giunta si recava a Pinè per comunicare alla popolazione ed all’ Amministrazione comunale che le Olimpiadi invernali non sarebbero mai arrivate sull’altipiano».

