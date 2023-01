Investito da un camion mentre cambia una gomma dell’auto, 39 enne gravissimo

Pubblicità

Tragico incidente nella notte nel territorio comunale di Terre d’Adige, lungo la strada provinciale 235.

Secondo le prime informazioni, un 39 enne sarebbe stato investito da un camion mentre si trovava al lato della carreggiata intento a cambiare una gomma della propria auto, dopo che una gli era esplosa probabilmente a causa di un contatto con il guardrail.

L’allarme è scattato dopo le 2 del mattino di oggi, 31 gennaio 2023. Il 39 enne, soccorso dai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza, è stato portato in condizioni gravissime – ma non sembrerebbe in pericolo di vita – al Santa Chiara di Trento.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati anche i vigili del fuoco volontari di Nave San Rocco e Zambana ed i permanenti di Trento.

Ricostruire l’esatta dinamica di questo peculiare incidente sarà compito dei carabinieri.

Secondo alcuni testimoni l’uomo non avrebbe però esposto né il triangolo né le luci per segnalare la presenza dell’auto a bordo strada. Secondo Ansa, invece, l’uomo non avrebbe indossato il giubbotto catarifrangente.

