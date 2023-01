Dal 3 al 12 febbraio a Trento è esposta “Borderline”, la mostra personale di Eleonora Buselli

Nella meravigliosa cornice della Sala Thun di Torre Mirana inaugura il 4 febbraio 2023 “Borderline”, la mostra personale di Eleonora Buselli, giovane artista trentina che espone in questa sede una serie di opere di fiber art e di collage che condurranno visitatrici e visitatori a immergersi nei propri bordi, a interrogarli e magari a ricomporli.

Visitabile fino al 12 febbraio la mostra vuole essere un’occasione, tramite un allestimento giocoso e alternativo, di far dialogare le opere con lo spazio e con chi avrà voglia di mettersi in relazione con loro.

Perché le nuvole hanno i bordi

e seguirli è scompiglio.

Perché i bordi del mondo sono tutti nuvolosi.

1

L’arte di Eleonora Buselli sa rassicurare e svelare, ma anche insinuare il dubbio, scuotere, fare spazio a crepe e tagli per trasformarli in fessure da cui far trapelare la luce e da lì far nascere nuovi percorsi di senso e nuove narrazioni.

È la pelle a essere sempre in prima linea, è in quel bordo di carne e sensi che si creano collisioni e incastri: la pelle di corpi di donne e la pelle del mondo, i bordi della natura e quelli dell’arte, le linee della realtà e quelle del desiderio che si fondono e si confondono.

L’artista, in un gesto semplice quanto radicale, taglia e ricompone il nostro sguardo, ci accompagna tra le linee della realtà e tra le categorie che ci inscatolano e spesso ci soffocano. Dove sta il confine e chi decide dove collocarlo?

A partire da immagini esistenti si può dare vita a qualcosa di diverso: collage come creazione di

nuovi mondi, soluzioni alternative, possibilità. Dividere per unire. Affondare il coltello laddove

ancora non riesco. Il mio “teatro magico”, citando Hesse, dove mi alleno alla vita.

2

Così l’artista parla dei suoi collage, una delle diverse pratiche che porta avanti parallelamente. Esposte in mostra oltre ai collage anche le persiane, in cui strisce di immagini si alternano dando vita a tessuti palpitanti, e le opere di fiber art, in cui è il filo rosso a dominare l’immagine, a imbrigliarla per espanderla, a ferirla per ricucirla.

Tre linguaggi che si mescolano sulle pareti in modo libero per consentire a visitatrici e visitatori di mettersi in viaggio, di immergersi in inquadrature di racconti in movimento, frammenti di mondi, potenziali infiniti incipit per storie da immaginare.

La mano dell’artista con atto chirurgico e demiurgico ci indica una strada alternativa, ci guida tra le linee, le tracce e i fili, e ci fa assistere a un’esplosione ordinata di mondi. I suoi corpi ritagliati e strappati ritrovano un allineamento al di fuori della realtà, nello spazio della possibilità, proprio lì dove le trame che il tempo e lo spazio dialogando intessono si fanno più larghe lasciando spazio per il vuoto.

Eleonora Buselli (1987, Trento): Artista visiva, diplomata all’Istituto d’Arte di Trento nel 2006 e laureata presso la Facoltà di Sociologia nel 2011.

Lavora nel campo dell’illustrazione, collage, poesia visiva e fiber art, indagando i temi dell’identità e del corpo con un’attenzione particolare alla figura femminile. Inizia l’attività espositiva nel 2021 presso gallerie private e pubbliche in Italia e partecipa ai festival di arte contemporanea.

Ha realizzato l’immagine di copertina di diverse antologie poetiche in Italia e America Latina. Ha pubblicato un libro di poesia e fotografia (“Diario amoroso senza date”, 2021) insieme al poeta Antonio Nazzaro.

Gestisce laboratori artistici interattivi nel campo dell’arte terapia. Le sue opere fanno parte di collezioni private in Italia. Vive e lavora a Trento.