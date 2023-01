Borgo Valsugana: La storica bottega Cicli Debortoli oggi chiude i battenti dopo 63 anni di attività

Pubblicità

Pubblicità



Oggi ultimo giorno di lavoro per Sergio Debortoli, per tutti “el Deborah”. Una storia iniziata nel 1960 quando i suoi genitori Rita e Guido decisero di aprire la bottega in Corso Ausugum numero 20.

Per la precisione fu mamma Rita che intraprese l’attività inizialmente, spinta dalla precedente esperienza lavorativa che la vedeva impegnata nella Famiglia Cooperativa di Marter sotto le dipendenze del signor Fedrizzi, poi nel 1966 fu raggiunta dal marito Guido che lasciò l’occupazione di lavoratore del rame presso l’azienda di Egidio Casagrande.

Una realtà apprezzata da tutti, che per anni ha soddisfatto le esigente del consumatore diventando un punto di riferimento per la vendita di biciclette e non solo.

Nel piccolo ma suggestivo negozio hanno trovato posto anche elettrodomestici, canne da pesca, rasoi elettrici, asciuga capelli, biciclette e motorini.

Proprio quest’ultimi hanno conosciuto un boom di vendite nella metà degli anni 70 in poi, erano gli “anni di piombo” ma anche anni dove la voglia di divertirsi non mancava in Valsugana con l’apertura della storica discoteca Paradisi Number One.

“Oggi il mondo e le sue dinamiche commerciali sono totalmente cambiate” commenta Sergio “questa piccola realtà andava bene in passato, il web, i centri commerciali e oggi Amazon hanno rivoluzionato tutto, ricordo che nel periodo natalizio le bici erano uno dei regali principali, ne vendevamo anche 20 in una settimana”.

Pubblicità Pubblicità



Continua “colgo l’occasione per ringraziare tutta la Valsugana, questo è stato un lavoro che mi ha permesso di conoscere tante persone nel corso degli anni e anche di realizzare piccoli desideri con le mie vendite”.

Anche Enrico Galvan primo cittadino di Borgo Valsugana ha voluto salutare con affetto Sergio e tutta la famiglia Debortoli che da sempre hanno rappresentato un pezzo di storia commerciale all’ interno del centro storico. “Queste sono attività che hanno visto passare negli anni momenti di crisi e momenti di crescita, attività che hanno il pregio di dare dei servizi oltre a quello di rendere i centri storici ancora vivi commercialmente, a Sergio un grazie e buon meritato riposo”.

Oggi alle ore 19:00 Sergio spegnerà le luci e abbasserà la saracinesca per l’ultima volta chiudendo una storia durata 63 anni. Per lui è giunta l’ora della meritata pensione.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità