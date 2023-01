Al teatro di Coredo domenica 5 febbraio in scena lo spettacolo “Cambio”

Pubblicità

Domenica 5 febbraio prossimo alle 18,00 presso il Teatro di Coredo i registi Nicola Bortolamedi e Martina Pasquin condurranno lo spettacolo teatrale “Cambio”.

Lo spettacolo nasce a seguito del corso di teatro sostenuto e finanziato dal Piano Giovani Terra di Mezzo Predaia & Sfruz, dai comuni di Predaia e Sfruz in collaborazione con l’Associazione Culturale Sguardi. La regia è stata affidata a Nicola Bortolamedi e Martina Pasquin, formatori del corso stesso.

“I ragazzi” – spiega il regista Bortolamedi – “si sono messi in gioco alla grande e hanno dimostrato ottime capacità di ascolto lungo tutto il percorso. L’età degli attori va dai 10 ai 34 anni, quindi vedremo in scena differenti sensibilità che porteranno al pubblico molteplici punti di vista. Portiamo in scena uno spettacolo che racconta una storia di bullismo ma allo stesso tempo vogliamo fornire una proposta concreta per cercare nuove soluzioni educative inclusive.”

Sulla stessa lunghezza d’onda la regista Martina Pasquin: “Le iniziative proposte dai Piani giovani sono fondamentali per la vita di una comunità, dato che coinvolgono non soltanto i ragazzi ma anche le loro famiglie all’interno di un processo di scoperta e di formazione.”

Lo spettacolo, ad ingresso libero, è stato realizzato con il patrocinio delle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento. (La foto di copertina è di Nicola Bortolamedi)