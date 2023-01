A Gennaio Trentino protagonista sui media nazionali

Pubblicità

A gennaio il Trentino e Madonna di Campiglio sono stati sotto i riflettori dei principali media internazionali grazie a due eventi prestigiosi ospitati nella località ai piedi delle Dolomiti di Brenta, la presentazione dei team ufficiali Ducati della MotoGP e della Superbike 2023 dal 22 al 25 gennaio e le dirette del programma “Calciomercato l’Originale” di Sky Sport dal 23 al 28 gennaio. Una ampia visibilità mediatica frutto della collaborazione con partner di alto livello e degli ospiti di prestigio che vi hanno preso parte e che ha fatto emergere le qualità di un territorio ideale per praticare e raccontare il grande sport

Le immagini del Trentino, con le piste perfette incorniciate dalle Dolomiti di Brenta piuttosto che le atmosfere spensierate dei rifugi in quota affollati di sciatori a fare da sfondo, sono rimbalzate per l’intera settimana su importanti media internazionali, dalle tv ai quotidiani, ai social, grazie ai due prestigiosi appuntamenti ospitati a Madonna di Campiglio: la presentazione dei team ufficiali Ducati della MotoGP e della Superbike 2023 dal 22 al 25 gennaio e le dirette del programma “Calciomercato l’Originale” di Sky Sport dal 23 al 28 gennaio.

Dopo una stagione 2022 da incorniciare, la Ducati è tornata ai piedi delle Dolomiti di Brenta dal 22 al 24 gennaio in occasione dell’evento “Campioni in Pista”, organizzato in collaborazione con Trentino Marketing e Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

Tre giorni tra ospiti d’eccezione, incontri con i giornalisti di settore e non, anteprime mondiali, a cominciare dalla presentazione dei due team ufficiali Ducati MotoGP e WorldSBK. Momenti ufficiali, ma anche di divertimento nella località che si è dimostrata perfetta espressione di quello stile “Made in Italy” di cui il marchio di Borgo Panigale è ambasciatore.

L’evento Ducati è stato seguito a Campiglio da un’ottantina di testate internazionali del settore moto e generaliste sportive, da Sky tv a Canal+, Dazn Spagna, Dorna, Servus tv, Polsat tv, Israel tv, Greek tv, l’Equipe, El Pais. Ma il “fenomeno Ducati” ha coinvolto anche le maggiori testate nazionali: Repubblica, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, La Stampa.

Tanti gli appassionati che il 23 gennaio in Piazza Sissi, nel cuore di Campiglio, hanno preso parte all’incontro con i campioni Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi e per ammirare le nuove Desmosedici GP e Panigale V4 R.

Numeri importanti anche per il secondo evento ospitato a Madonna di Campiglio dal 23 al 28 gennaio, la diretta della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato l’Originale”, condotta ogni giorno da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, dallo studio allestito presso la baita dell’Hotel Carlo Magno a Passo Carlo Magno.

Anche qui ospiti prestigiosi, tra ex calciatori, allenatori e giornalisti: come Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani, Walter Zenga, Aldo Serena, Rolando Maran, Massimo Marianella, Paolo Condò, Marco Bucciantini, impegnati in attività sul territorio, intervistati sulle piste e nei rifugi della località.

Immagini riproposte anche nei video “best moments” di ogni giornata, durante la trasmissione e inseriti nei servizi trasmessi da Sky Sport e rilanciati sui canali social di Sky. Le cinque puntate hanno registrato in totale un Amr (numero medio di ascoltatori) pari a 738 mila ascoltatori e una copertura di 1 milione 251 mila contatti unici ai quali si aggiungono quelli su Sky Sport 24 pari a 2 milioni 261 mila, le 70 mila visualizzazioni dei 3 post e le 25 mila visualizzazioni delle 43 storie prodotte sui social di Sky Sport.

