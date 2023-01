Upipa replica al comitato «Rsa Unite»: «Noi pronti a dialogare, ma vanno rispettati i ruoli»

Pubblicità

Con riferimento alle recenti esternazioni del comitato RSA_UNITE, (clicca qui per leggerle) che critica la gestione delle Apsp trentine soprattutto in tema di accesso dei familiari, la presidente di Upipa Michela Chiogna (foto)replica per spiegare la posizione del settore e fornire alcuni chiarimenti.

Il Comitato “RSA_UNITE”, in rappresentanza dei familiari degli ospiti delle RSA/APSP trentine, aveva recentemente scritto all’Assessorato e al Dipartimento alla Salute per chiedere che vengano aggiornate le Linee Guida per ripristinare le modalità di visita e di socialità pre–pandemiche nelle RSA, alla luce della decadenza al 31 dicembre 2022 di tutte le normative nazionali relative agli accessi nelle strutture (ad esclusione della necessità di utilizzare le mascherine come dispositivi di protezione.

Tra le altre misure divenute ingiustificate e ancora in essere – Osservava il comitato dei genitori – il contingentamento degli orari di visita in fasce orarie, così come i limiti o il diniego di accesso nelle stanze e ai luoghi comuni delle strutture.



Plaudendo la decisione della Giunta PAT di aver impedito l’incremento delle rette delle RSA per il 2023 e non far gravare sulle famiglie i costi dell’inflazione, nella nota il comitato esprimeva tuttavia la forte preoccupazione dei familiari rispetto alla drastica riduzione di personale e richiama alla recente relazione della Corte dei Conti, nella quale si evidenziano forti disomogeneità delle strutture nei loro impianti organizzativi e la loro scarsa elasticità gestionale.

LA REPLICA DI UPIPA – «Anzitutto va ricordato che il sistema trentino esprime un’altissima qualità nell’accoglienza e disponibilità negli accessi dei familiari degli ospiti. Questo dato viene confermato dall’ultimo report che abbiamo ricevuto da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Non solo: l’attestazione più importante per noi è quella che proviene dagli incontri coi rappresentanti dei familiari degli ospiti. Tali rappresentanti vengono eletti all’interno di ciascuna struttura e sono un fondamentale canale di comunicazione e confronto: sia per le singole Rsa, sia per Upipa nel suo complesso. Certo le attestazioni di stima fanno meno clamore delle proteste.

Secondo punto: ci viene chiesto di tornare a una situazione di “normalità pre – Covid”. Ebbene: non siamo in una situazione di quel tipo. Le mascherine sono ancora in uso e, nelle case di riposo, soggiornano persone particolarmente fragili. Ovviamente siamo sempre attenti a valutare le evoluzioni nelle norme di settore che potranno modificare, in futuro, le modalità di accesso e visita. Rispetto a tali novità saremo pronti a confrontarci, in tempi rapidi, coi nostri referenti medici.

Terzo punto: le persone che compongono il comitato RSA_UNITE non sono espressione ufficiale dei rappresentanti dei familiari, dunque parlano senza aver ricevuto un esplicito mandato dalla maggioranza degli stessi familiari. Ma è altrettanto chiaro che questo gruppo porta un legittimo pensiero e, per questo, siamo ovviamente a disposizione per confrontarci con loro. Li invitiamo a concordare un appuntamento contattando gli uffici di Upipa: sicuramente una modalità di dialogo più costruttiva rispetto a quella dell’attacco a mezzo stampa.

Chiudo con un’ultima considerazione: è inaccettabile l’attacco, generalizzato e preconcetto, verso direttori e presidenti delle nostre Apsp. Parole gravi che respingiamo con forza e rispetto alle quali esprimiamo forte solidarietà verso persone ingiustamente additate da quanto abbiamo dovuto leggere».

