A Denno una serata informativa sull’uso del defibrillatore

Il Comune di Denno, in collaborazione con la Croce Bianca Rotaliana e la Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo, ha organizzato una serata informativa sull’uso del defibrillatore aperta a tutta la popolazione.

L’incontro si terrà venerdì prossimo, 3 febbraio, alle 20.30 all’auditorium del Polo Scolastico in via Colle Verde.

In ottobre era stato installato a Denno un nuovo defibrillatore semiautomatico. Il dispositivo salvavita è stato posizionato in prossimità dell’entrata della filiale di Denno della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo in area coperta e videosorvegliata.

A suo tempo, attraverso la propria pagina Facebook, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Vielmetti aveva voluto rivolgere un ringraziamento particolare «al Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale, sia per il contributo elargito in fase di acquisto, sia per la disponibilità nelle opere di installazione della cassetta di ricovero appositamente riscaldata e allarmata».

In quell’occasione era stata comunicata anche l’intenzione di organizzare un momento informativo con personale qualificato sui modi e metodi d’utilizzo di questo prezioso strumento salvavita.

Il momento è arrivato: l’appuntamento è per venerdì alle 20.30 all’auditorium del Polo Scolastico.