Rovereto: la città della cultura rimane senza personale per i musei

La comunicazione via social è arrivata poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 30 gennaio lasciando di stucco molti internauti e utenti abituati a seguire quotidianamente il Museo Civico di Rovereto

«Purtroppo dobbiamo comunicare che – si legge sulla pagina social del Museo – per carenza del personale di custodia, il Museo della Città resterà temporaneamente chiuso al pubblico per tutto il mese di febbraio 2023. Resta accessibile il Piano Zero del Palazzo, dove si trovano il Sichart Cafè, la Sala dei 100 libri e la sala delle Idee, che ospita l’iniziativa Fucina Museo».

La comunicazione ha fatto partire la solidarietà dei lettori di Facebook ma anche il rammarico e la rabbia per quanto successo. «Pazzesco … con tutto i redditi di cittadinanza a casa .. o studenti volenterosi» – scrive Cristina a cui fa eco subito Roberta sulla stessa linea d’onda che chiede «non si poteva chiedere di aprire ai percettori del reddito di cittadinanza?

C’è anche chi si offre volontario, oppure che chiede di utilizzare pensionati o persone assegnate ai lavori socialmente utili. A precisa domanda la Fondazione Museo Civico di Rovereto risponde che erano state fatte delle assunzioni a tempo determinato, «ma pare che ora le risorse non siano infinite…» – sottolinea poi.

La Fondazione Museo Civico di Rovereto vanta un secolo e mezzo di storia tra tradizione e innovazione. Dagli anni della sua fondazione, nel 1851, il Museo Civico di Rovereto è cresciuto in virtù di un fecondo interscambio con la città, la sua gente, il suo territorio.

La varietà degli interessi coltivati al suo interno – scienze naturali, archeologia, arti figurative e tecnologia – ne ha fatto un punto di riferimento per la vita civile, economica e culturale di Rovereto, contribuendo in misura rilevante a forgiare l’identità collettiva della città.