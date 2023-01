Morto Maurizio Rimondi storico albergatore trentino. Il ricordo di Confcommercio e Unat

Pubblicità

Addio a Maurizio Rimondi storico albergatore di san Martino di Castrozza titolare dell’Hotel des Alpes. Maurizio è deceduto all’età di 78 anni ed era persona molto conosciuta nel Primiero e non solo. Nell’aprile del 2018 era stato nominato anche consigliere federazione trentina delle cooperative. L’annuncio è stato dato sulla sua pagina social dal figlio Gianluca.

«Ciao Papa. Mi hai insegnato tanto. I valori veri della vita e l’amore per la famiglia. Mi hai insegnato l’importanza del lavoro ed il rispetto per le persone. Onorare sempre l’amicizia e combattere per quello in cui si crede. Mi mancherai tantissimo, ma una parte di te vivrà sempre dentro di me. Fai buon viaggio» – Queste le parole del figlio.

Anche Confcommercio Trentino e Unat – Unione albergatori si uniscono al lutto dei familiari per la perdita di Maurizio Rimondi, storico albergatore e imprenditore nonché attivo dirigente dell’associazione.

“Con dolore – dichiara in una nota il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort – apprendiamo della scomparsa di Maurizio Rimondi, amico e collega albergatore, membro del Consiglio di Confcommercio Trentino e dell’Unione albergatori, da molti anni vivace interprete all’interno della nostra associazione del turismo trentino e della sua evoluzione nel corso degli anni.

Ricordiamo la competenza e l’intraprendenza di Maurizio, che ha contribuito al dibattito ed allo sviluppo del Primiero, sua terra d’elezione, e di tutto il territorio trentino. Mancherà alla nostra associazione, come collega ed amico, ed a tutti quelli che ne hanno conosciuto le doti e la vitalità imprenditoriale”, conclude la nota.

Il funerale sarà celebrato martedì 31 gennaio 2023 alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di san Martino di Castrozza. Maurizio lascia nel dolore i figli Gianluca e Carlotta, insieme alla moglie Giuliana