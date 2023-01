Beni comuni, è nata la “Piccola biblioteca di Cadine”

Pubblicità

Pubblicità



Sarà firmato in questi giorni il patto di collaborazione tra il Comune di Trento e il Gruppo Oasi che porterà all’apertura della “Piccola biblioteca di Cadine”.

Con questo patto il Gruppo Oasi si impegna a garantire l’apertura di quella che è ora chiamata la “Piccola Biblioteca di Cadine” nei locali che a suo tempo erano occupati dall’ex punto di prestito del servizio Biblioteca e archivio storico del Comune di Trento. Si tratta di uno spazio pubblico, aperto a tutta la comunità, dove saranno proposte iniziative culturali legate, in particolare, alla promozione della lettura.

Sarà possibile prendere in prestito più di 2000 libri (dalla prima infanzia alla narrativa per adulti). La “Piccola biblioteca di Cadine” intende inoltre contribuire a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, promuovendo il rispetto e la cura dei beni comuni, valorizzando e responsabilizzando i soggetti attivi del territorio.

Pubblicità Pubblicità

La “Piccola biblioteca di Cadine” è ospitata in una delle sale del “Centro Contrasto”, uno spazio socio-educativo territoriale gestito dal Gruppo Oasi in via del Molin 34 a Cadine. L’orario settimanale di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30, il venerdì dalle 12 alle 18.

Le attività previste nell’ambito del patto di collaborazione prevedono la messa a disposizione di tutta la collettività dei libri raccolti da varie donazioni e forniti dal Sistema bibliotecario trentino. È stata allestita una sala appositamente dedicata alla consultazione e al prestito dei volumi, nella quale sono stati collocati scaffali ed espositori ad altezza adeguata, al fine di facilitare la scelta dei testi ai lettori di tutte le fasce di età.

Ci sono anche un pouf, un tavolino e delle sedie per i lettori più piccoli. Viene offerta la possibilità alle scuole del territorio di accedere a un patrimonio librario di valore, per favorire l’avvicinamento alla lettura di bambini e ragazzi.

Pubblicità Pubblicità



Sono inoltre previste attività educativo-didattiche di lettura ad alta voce, animate ed espressivo-letterarie, per promuovere la conoscenza della letteratura per l’infanzia. Tutto questo è possibile anche grazie al contributo di volontari appassionati.

Il patto di collaborazione ha la durata di tre anni, rinnovabili di altre tre. La fase di coprogettazione, necessaria per costruire il patto di collaborazione, ha visto il coinvolgimento nell’istruttoria del servizio Biblioteca e archivio storico, del servizio Welfare e coesione sociale e la Circoscrizione Bondone.