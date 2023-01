A Coredo un “canto di speranza” capace di toccare l’anima

Pubblicità

Pubblicità



Il teatro di Coredo si è riempito in ogni ordine di posto sabato 21 gennaio per il concerto “Voci di speranza”, nato su proposta di Margherita Valentini e Marianna Boschetto per sostenere il Centro Clinico NeMO Trento nell’acquisto di uno strumento per migliorare la presa in carico delle persone con malattie neuromuscolari.

Una serata dalle forti emozioni, quella condotta da Paola Demagri in qualità di presidente del coro coredano, che ha visto protagonisti il Coro 7 Larici e il Coro Enrosadira di Moena e che è stata introdotta da diversi interventi, come quello del direttore clinico del Centro NeMO Trento Riccardo Zuccarino accompagnato dal suo staff.

Spazio quindi alle melodie che hanno visto il Coro 7 Larici, tornato sul palco dopo tre anni, stupire la platea per la qualità e l’armonia delle voci. Davvero toccante il momento del gran finale con le due realtà corali che hanno cantato insieme tre canzoni, fra cui il famoso “Signore delle Cime”. I due maestri, Franco Boschetto e Gabriele Aliprandi, hanno poi diretto pubblico e cori in una “Montanara” da brividi.

Pubblicità Pubblicità

Alla serata sono intervenuti anche la sindaca di Predaia Giuliana Cova, l’assessora alla cultura Ilaria Magnani, la presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti e il vicepresidente Andrea Biasi, il presidente della Federazione Cori del Trentino Paolo Bergamo e l’ex consigliera provinciale e regionale Caterina Dominici.

Nobile, come detto, lo scopo del concerto: tra offerte e donazioni finora sono stati raccolti 4 mila euro. «Ce ne servono 10 mila per l’acquisto del macchinario utile a lenire i dolori muscolari dei pazienti maggiormente compromessi da sla, distrofia, miotonie, sma – spiega Margherita Valentini –. Proseguiremo quindi con altri appuntamenti, per far capire quanto bisogno di vicinanza e affetto ci sia in questi pazienti».

Pubblicità Pubblicità



Chi volesse sostenere il progetto può effettuare una donazione al Comitato Donne Dardine attraverso l’Iban IT36 B082 8205 5150 0002 1305 583 (codice Bic: CCRTIT2T73A).

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità