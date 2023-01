Trasporto sanitario in urgenza-emergenza: approvate le modalità per la rendicontazione delle spese

Pubblicità

Venerdì la Giunta ha approvato le modalità per la rendicontazione delle spese riguardanti il servizio di trasporto sanitario in urgenza-emergenza in convenzione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

“Queste disposizioni sono il frutto del lavoro del tavolo tecnico che ha riunito rappresentanti del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e delle Associazioni di volontariato – spiega l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana -. L’obiettivo era chiarire e vagliare, in un’ottica di semplificazione, i criteri, i riferimenti normativi nonché gli elementi essenziali della procedura di rendicontazione dei costi prevista dal Codice del Terzo Settore.

Grazie anche alla proficua collaborazione delle Associazioni, lo scorso dicembre si è tenuto l’ultimo dei numerosi incontri, nell’ambito del quale sono state valutate le ultime richieste delle Associazioni poi approvate dalla Giunta il 16 dicembre”.

“Con questo provvedimento – conclude Segnana – si prende atto anche della remunerazione a tariffa per il servizio di trasporto programmato fino alla conclusione della gara d’appalto e e si confermano gli impegni presi dall’Assessorato e dal Dipartimento per la concessione di interventi a favore delle associazioni di volontariato del soccorso e del trasporto sanitario che riconoscano la dedizione e l’impegno dei nostri volontari”.

Le direttive consentiranno all’Azienda sanitaria e alle Associazioni di volontariato per il soccorso e trasporto sanitario di procedere alla rendicontazione dei costi sostenuti per il servizio di trasporto d’urgenza in convenzione a decorrere dal 1° gennaio 2023.

