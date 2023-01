Matteo Salvini tifa per le olimpiadi di pattinaggio a Torino

Pubblicità

Sono stati in molti sull’Altopiano di Pinè a sospettare che sulla retromarcia delle gare di pattinaggio delle Olimpiadi 2026 poteva esserci la lunga mano silenziosa del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.

Una retromarcia della giunta provinciale che tutt’ora conserva dei passaggi piuttosto misteriosi e difficili da decifrare. Il 7 febbraio il governaore Maurizio Fugatti sarà comuque chiamato a rispondere in aula, su richiesta delle opposizioni, alle tante domande senza risposta.

Dalle bottiglie di champagne e gli abbracci di Fugatti e la sua giunta del Giugno 2019, all’annuncio che Trento sarebbe stata una delle protagoniste dei giochi olimpici invernali del 2026, si è passati alla tristezza e ai fischi di Baselga di Pinè nei confronti del presidente Malagò venuto apposta in Trentino per confermare l’addio alle olimpiadi.

Il ministro ha parlato di Olimpiadi a margine di un sopralluogo alla stazione Cadorna di Milano per il progetto di creazione di un distretto verde sui binari. Il titolare del dicastero delle Infrastrutture ha detto ai giornalisti: «Male non fa correre a Torino, costruire nuovi impianti costerebbe troppo. Ne parlavo con Fontana (Attilio, governatore della Lombardia, ndr). Se in Lombardia, Veneto, Trentino hanno la disponibilità e i soldi per il pattinaggio, bene. Altrimenti c’è sempre la disponibilità di Torino e del Piemonte».

Il ministro si è detto fiducioso di recuperare il tempo perso. «Stiamo correndo da 100 giorni per recuperare due anni di nulla – ha detto -Non mi interessa fare polemiche, però sulle Olimpiadi abbiamo perso due anni».

Salvini ha annunciato che nei prossimi giorni, al Pirellone, aprirà la sede milanese della società olimpica. Poi ha parlato delle infrastrutture. «Io l’amministratore delegato lo sento un giorno sì e un giorno no perché, ad esempio in Lombardia, c’è la questione di Tirano e la Lecco-Bergamo, ci sono tante infrastrutture su cui sto lavorando perché finiscano in anticipo e conto che almeno dal mio punto di vista arrivi tutto in orario, entro il 2026. Ci sono anche progetti privati e altri soggetti istituzionali, penso al Comune di Milano, che ovviamente devono correre anche loro. Le Olimpiadi ci saranno e porteranno almeno 5 miliardi di euro a Milano e in Lombardia»

