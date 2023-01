Francesca Gerosa nominata nel direttivo nazionale di Federcasa

Pubblicità

Pubblicità



Francesca Gerosa, candidata alla presidenza della Provincia per Fratelli d’Italia, è stata eletta nella Giunta nazionale di Federcasa. Un successo, per la rappresentanza di tutta Fratelli d’Italia in uno degli organismi più rappresentativi del settore di gestione abitativa pubblica italiano.

Federcasa è la federazione nazionale che raggruppa più di 80 Aziende Casa in Italia; partecipa alla definizione degli obiettivi e degli strumenti della politica abitativa, promuove lo sviluppo di nuovi strumenti di intervento nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, mirando a favorire la qualità dell’abitare e della vita sociale, lavora per migliorare l’efficacia della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, rappresenta gli associati nelle organizzazioni nazionali e internazionali e aderisce a varie associazioni e istituti di ricerca nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica, collaborando con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’elezione è avvenuta giovedì 26 gennaio, durante il Consiglio direttivo di Federcasa. Francesca Gerosa è Presidente di Itea SpA, già membro del Direttivo della federazione in rappresentanza del Trentino. È l’unica donna della Giunta attuale e la seconda nella storia dello strategico organismo. Obiettivo: portare a Roma le esperienze della realtà trentina.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità