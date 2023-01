Due infortuni sui sentieri degli Scaloni e Busatte Tempesta, 61 enne finisce al santa Chiara

Pubblicità

Un escursionista di 61 anni residente a Dro è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere scivolato per alcuni metri mentre stava percorrendo il sentiero degli Scaloni (o Percorso delle Cavre) sopra l’abitato di Dro.

Nella caduta l’uomo ha riportato dei possibili politraumi ma è riuscito a riportarsi da solo sul sentiero. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 12 poiché l’uomo non era più in grado di proseguire in autonomia.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso con l’equipe medica.

L’infortunato è stato stabilizzato, imbarellato e verricellato a bordo dell’elicottero per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione di Riva del Garda, pronti in piazzola per dare supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.

Successivamente, gli operatori della Stazione di Riva del Garda sono intervenuti lungo il sentiero Busatte Tempesta per un’escursionista che, cadendo, si è infortunata alla caviglia.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 15. Due operatori hanno raggiunto l’escursionista a piedi e le hanno prestato le prime cure, per poi trasferirla con la barella portantina fino alla strada e poi alla macchina.

