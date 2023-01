Due giorni a passo di tango con la Compagnia Naturalis Labor

Pubblicità

Nuovo appuntamento a passo di tango con il Circuito Danza del Trentino-Alto Adige organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento. Dopo aver incantato lo scorso dicembre il Salone dele feste del Casinò di Arco, il ritmo e la sensualità tipiche del tango approdano al Teatro Comunale di Perginemercoledì 1 febbraio (ore 20.45).

A portarle sul palco ci sarà la Compagnia Naturalis Labor con Tango Gala, spettacolo di tango con musica dal vivo nato da un’idea di Luciano Padovani, che ne ha curato anche la regia. Tango Gala è uno spettacolo di e con Ayelen Sanchez, Walter Suquia, Loredana De Brasi, Samuele Fragiacomo, Sebastian Nieva, Celeste Rey.

Al termine dello spettacolo è infine in programma una milonga: un’imperdibile occasione per ballare sulle musiche del Tdj Samuele Fragiacomo.

Quella in programma mercoledì 1 febbraio a Pergine sarà una serata di grande tango con strepitosi tangueros argentini e italiani. Un cast di alto livello per un evento dedicato al tango di raffinatezza e incredibile tecnica. Padovani riporta in scena il tango, quello vero, autentico, ma coniugato – come sua abitudine ormai – con le invenzioni sceniche e drammaturgiche che da anni contraddistinguono il suo lavoro di coreografo. I fianchi si toccano. Le gambe si incrociano con precisione. I piedi si muovono all’unisono. I protagonisti diventano, quasi inconsapevolmente, una cosa sola. “El tango es un romance de amor y seducción que dura tres minutos…”: tenerezza, desiderio e tanta passione, il tango è metafora della vita e dell’amore.

In scena non poteva mancare la musica dal vivo eseguita ed interpretata dai Tango Spleen Cuarteto, ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa, con un programma che spazia dal viejotango a Pugliese e Piazzolla.

Ma gli appuntamenti dedicati al tango non finiscono qui, visto che la Compagnia Naturalis Labor sarà nuovamente protagonista il giorno seguente, giovedì 2 febbraio (ore 21), al Palafiemme di Cavalese con Tangos!, un’altra serata dedicata al ballo argentino con la musica dal vivo eseguita dal trio Tipico Tango Spleen composto da Mariano Esperanza (pianoforte e voce), Francesco Bruno (bandoneon) e Leonardo Bellesini (violino). Anche in questa occasione, al termine dello spettacolo è in programma una milongacon le musiche del Tdj Samuele Fragiacomo.

Luciano Padovani e Compagnia Naturalis Labor

Luciano Padovani ha all’attivo molte creazioni con Naturalis Labor, gruppo da lui fondato nel 1988. Lo stile della compagnia deve molto alle esperienze carlsoniane e alla danza francese, e da anni realizza incroci e suggestioni tra la danza e il tango, già sperimentati con successo anche da coreografi argentini come Ana Maria Stekelman o dall’ étoile Julio Bocca. Ad oggi Naturalis Labor è l’unica compagnia professionale in Italia che propone spettacoli di tango e danza di alta qualità.