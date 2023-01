Anno giudiziario 2023: in Trentino Alto Adige aumentano tutti i reati

Pubblicità

Non è un bilancio positivo quello diffuso ieri all’inaugurazione dell‘anno giudiziario 2023 presso la l’aula Magna del Palazzo di Giustizia di Trento.

Sono infatti in aumento i comportamenti pericolosi alla guida, crescono del 120% gli indagati per la violenza di genere da 42 a 102, aumentano i reati per l’indebita percezione di finanziamenti pubblici. Andiamo malissimo anche sulle denunce per violenza sessuale dove le denunce sono state 83 (32% in più rispetto all’anno precedente)

In crescita anche i sequestri finalizzati alla confisca, erano 72 e sono saliti a 94, e le misure cautelari sono passate da 169 a 189 (quasi 1 ogni 2 giorni). Stabili gli interventi sullo stalking che vedono 156 indagati (+3%) cioè praticamente uno ogni 2 giorni.

Raddoppiano gli indagati per detenzione illegale di armi da fuoco (25 soggetti), e per gli automobilisti al volante che fanno uso di droga e alcol.

Sono 12 invece gli indagati (erano 6 nei 12 mesi precedenti), per guida sotto l’effetto di alcol 428 indagati (295 nel periodo precedente), per guida sotto l’effetto di alcol contestata a neopatentati e autisti professionisti 141 (erano 118).

Aumentano anche il numero degli indagati per aver causato un incidente stradale dopo aver fatto uso di droga (14, mentre erano 10 nel periodo precedente)

Mancano soprattutto le risorse umane – ha denunciato il presidente della Corte di Appello Luciano Spina – confermando quello che i sindacati denunciano da tempo.

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” in una nota «è grata a questo magistrato perché senza mezze misure e condizionamenti ha denunciato un contesto insostenibile. Non si è limitato a farlo tra gli addetti ai lavori e/o nelle stanze private. Lo ha fatto pubblicamente e per questo, noi della FLP, lo abbiamo apprezzato in modo particolare. Inutile rammentare che sull’argomento siamo intervenuti innumerevoli volte ma con poco successo. Difatti, spesso siamo stati tacciati di disfattismo per il solo fatto di aver denunciato l’incapacità dell’Ente Regione nell’esercitare la delega sulla Giustizia. Fortemente voluta e che oramai dopo circa 5 anni non produce gli effetti promessi. Anzi, riceve severe critiche anche da coloro che un tempo ne erano i fautori.

Il Ministero della Giustizia entro il 2023 completerà l’assunzione per 14.000 dipendenti da destinare ai tribunali Italiani. L’ente Regione T.A.A. pochi giorni fa, dopo circa due anni, ha pubblicato un concorso per solo 25 posti di funzionario giudiziario, da destinare a tutto il Distretto di Trento e Bolzano. Esso, non riuscirà a coprire neanche i pensionamenti degli ultimi mesi.

Oggi per governare ed organizzare i processi e i servizi ai cittadini legati alla giustizia mancano 99 dipendenti a Trento e 126 a Bolzano – denuncia ancora il sindacato. «Come fanno, con questi numeri impietosi, sia i magistrati sia i dirigenti amministrativi, sia il personale tutto a mantenere comunque un buon livello di efficienza? Evidentemente si lamentano poco e lavorano tanto».

