Tassullo: il 26 febbraio sfida tra lucaniche casalinghe nel rione di Campo

Pubblicità

Pubblicità



L‘associazione Ciamp (che opera a Campo, rione di Tassullo che ha conservato una spiccata identità) lancia il concorso “La 9° lugiangia (lucanica) pu bona” che avrà luogo domenica 26 febbraio nei locali de Centro Anziani di Tassullo.

Dalla produzione per necessità da un agricoltura di sussistenza a una produzione da esperti norcini casalinghi in forma anche goliardica. La partecipazione è aperta a tutti, purché la lucanica sia casalinga.

Per partecipare è necessario consegnare tre lugiange (per gli assaggi) riportando esattamente gli ingredienti usati e non dimenticare di allegare le foto per documentare le fasi di lavorazione.

Pubblicità Pubblicità

L’iscrizione al concorso scade venerdì 20 febbraio e le tre “lugiange” vanno consegnare entro venerdì 24 febbraio. La premiazione sarà domenica 26 febbraio alle 17, sempre al Centro Anziani di Tassullo.

A decidere la classifica finale sarà una commissione composta da esperti salumieri e rappresentanti della comunità. «Questo per dare la massima trasparenza … dei sapori» – fanno notare gli organizzatori dell’evento, che stavolta, più che alla quantità, puntano decisamente a privilegiare la qualità.

Gli interessati possono avere informazioni più dettagliate contattando Orietta (333 – 5746794) o Marcella ( 339 1171729) oppure per e-mail a [email protected]

Pubblicità Pubblicità



Tornando a Campo (in dialetto Ciamp) il rione si estende a mezzogiorno del centro di Tassullo sulla strada per Nanno «un luogo dove anticamente era un cimitero o camposanto, donde la villa avrebbe ricevuto la sua denominazione» – ricorda la locandina del concorso citando P.G. Tovazzi.

Questa è un’ipotesi, ma più verosimile è l’altra, sempre citata nella pubblicazione allegata alla locandina, e che cioè il nome sia da collegare alla realtà agricola a ritroso di qualche centinaio d’anni: la zona era uno dei pochi territori comunali sgombro da boschi e paludi, e quindi facilmente coltivabile (campo = campagna coltivabile).

Ma quello che preme ricordare ai promotori del concorso è che al posto dell’odierno negozio-bar antistante la chiesetta di S.Lucia operava la fiorente Cantina Sociale di Campo Tassullo.

Fondata nel 1907, è stata una delle prime cantine della val di Non per la raccolta dell’uva e la commercializzazione del vino, e nel 1928 ha partecipato alla quarta mostra del vino e affini di Trento, vincendo con un Gropello proveniente dalla zona di Zaut. Altri tempi.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità